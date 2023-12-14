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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. ومفاجأة بشأن سعر السكر | حدث ليلا

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من اليوم الخميس ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

 

مفاجأة شركة السكر: نورّد الكيلو للتجار بـ 23 جنيها
كشف الدكتور خالد بدوي، رئيس إحدى شركات السكر، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء لبحث آليات توفير السكر في الأسواق، كما كشف عن مفاجأة أيضًا حول سعر توريد كيلو السكر للتجار.

 

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بداية العد التنازلي، ثمانية أيام تفصلنا عن بداية فصل الشتاء 2024.


هيقل 40 جنيهًا |بشرى سارة بشأن أسعار البصل فى هذا الموعد

شهدت أسعار البصل في الأسواق، ارتفاعًا جديدًا ليتراوح سعر كيلو البصل من 35 إلى 45 جنيهًا في الأسواق ، مما أثار الجدل بين المواطنين خاصة وأن سعره خلال الأعوام السابقة لم يتعد الـ 12 جنيها .


كريم بنزيما قبل مواجهة الأهلي: سنقاتل حتى النهاية

نشر الاعلامي محمد فاروق تصريحات كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي عبر حسابة بموقع فيسبوك.


زيرو.. أسما شريف منير تحلق شعرها مجددا: اللوك مريح بالنسبة لي

قامت الفنانة أسما شريف منير بحلق شعرها مرة أخرى، بعدما قامت بتقصيره من قبل، قائلة:" مبسوطة أوي باللوك بتاعي".


480 هجمة إسرائيلية على المستشفيات.. الصحة العالمية: الوضع الطبي في غزة كارثي

علق الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، على تطورات الاوضاع الصحية في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.


الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، استهداف مواقع في جنوب لبنان بعد رصد إطلاق عدة قذائف على شمال إسرائيل.


مجلس النواب الأمريكي يفتح رسميًا تحقيقًا لعزل بايدن

أعلن مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، فتح تحقيقًا رسميًا لعزل الرئيس جو بايدن في سياق أنشطة ابنته هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل.

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