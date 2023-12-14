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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سويلم: اختيار منطقة تجريبية لتنفيذ نظم الري الحديث

صدى البلد

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى والسفير ألفارو ايرانزو السفير الأسبانى بالقاهرة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بمملكة إسبانيا لدعم مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة في مصر" ، والذي وقعه كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، وإيفا سواريز رئيس التعاون الإسباني في مصر ممثلة عن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية .

وصرح الدكتور سويلم أن توقيع هذه المذكرة يأتي في ظل رغبة مصر وأسبانيا في تعزيز وتنمية التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والإستفادة من الإمكانيات الفنية التي يمتلكها الطرفان في مجال الموارد المائية ، بما يخدم الإهتمامات المشتركة ويساهم في تنمية الموارد المائية وتحقيق الفوائد الإجتماعية والإقتصادية التي تعود بالنفع على شعبى مصر وأسبانيا .

وأضاف  أن التعاون بين الطرفين يهدف لتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه وإتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع كفاءة إستخدام مياه الري وزيادة الإستفادة من مياه الصرف الزراعى والحفاظ على نوعية المياه من خلال العمل على تحديث نظم الري بما يتماشى مع أولويات الوزارة في هذا الشأن .

كما تهدف مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين الجهات والمراكز البحثية المتخصصة بالبلدين والتي لها خبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات إدارة الموارد المائية من خلال زيارات الخبراء والتبادل الفني ، وإختيار منطقة بإحدى المحافظات (المنيا - المنوفية - القليوبية – الإسماعيلية - السويس) لتنفيذ منطقة تجريبية متوسطة الحجم للري الحديث ، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون مسئولة عن متابعة أنشطة التعاون الثنائي ، وتوفير التدريب اللازم وبناء قدرات العاملين بالوزارة على تنفيذ وصيانة شبكات الري الحديث ، وتشكيل فريق خبراء مشترك من الجانبين وتبادل زيارات الخبراء لنقل وتبادل المعرفة في مجال إدارة المياه .

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