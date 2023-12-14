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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد اثنين وحصار كامل.. مستشفي كمال عدوان في غزة تحت خط النار

مستشفي كمال عدوان
مستشفي كمال عدوان

قال رئيس قسم الأطفال بـ مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، إنه تم استشهاد مصابين اثنين داخل المستشفى جراء محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى وعدم إسعافهما.

 

ووجه رئيس قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان، نداء استغاثة لفك الحصار عن المستشفى وسرعة إسعاف المرضى داخله، لافتا إلى أن الآليات الإسرائيلية تحيط بالمستشفى والاشتباكات مستمرة والوضع صعب للغاية.

وأضاف أبو صفية في تصريحات صحفية: "لا نعلم ما هو القادم"، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الماء والطعام للمحاصرين داخل المستشفى.

وقال إن المستشفى تقدم خدمات إنسانية للمرضى ولا نعلم لماذا يحاصرها الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن الاحتلال استهدف خزانات المياه في المستشفى بالكامل.

وعلى جانب آخر، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد حصارها واستهدافها لـ مستشفى كمال عدوان في شمالي غزة.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلي أن قوات الاحتلال اطلقت النار باتجاه غرف المرضى والساحات، معربة عن تخوفها من وفاة 12 طفلاً في عناية الأطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون أجهزة دعم الحياة.

وقالت الوزارة أيضا إن  قوات الاحتلال احتجزت مدير المستشفى أحمد الكحلوت وعدد من أفراد الطاقم بالإضافة الي تعرض الطاقم لـ«الاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب».

الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد حصارها واستهدافها لمستشفى كمال عدوان بغزة

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