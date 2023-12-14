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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تواصل الجسر الجوي للمساعدات إلى غزة عبر مطار العريش الدولي

طائرات قادمة من الدول
طائرات قادمة من الدول العربية الى مطار العريش

يستمر تواصل الجسر الجوي إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء،  حيث وصلت اليوم طائرة مساعدات جديدة تحمل على متنها مساعدات إنسانية لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الطائرة قادمة من السعودية وتحمل على متنها 24 طنًا من المساعدات الإغاثية والغذائية لصالح قطاع غزة.

أضاف زايد، أن متطوعي الهلال الأحمر المصري يقومون بافراغ شحنة الطائرات تمهيدا لنقلها بشاحنات إلى مخازن مدينة العريش، لادخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

الطائرة 26:

أشار زايد إلى أن الطائرة تعد رقم 26 والتي تصل عبر الجسر الجو  من السعودية إلى مطار العريش الدولي، حيث دعمت السعودية قطاع غزة بمئات الأطنان من المساعدات المتنوعة عبر جسر جوي.

وتأتي الطائرة ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.


 

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العريش الجسر مطار مساعدات الجوي

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