لم يقدم المنتظر منه.. نجم الأهلي السابق يوجه انتقادا حادا لـ إمام عاشور

أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لم يقدم الأداء المنتظر مع الفريق حتى الآن منذ التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" إمام عاشور لديه الكثير ليقدمه مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة ولم يظهر بمستواه المعهود مع الفريق حتى الآن في جميع المباريات التي خاضها".

وتابع:"إمام عاشور يحتاج للتركيز الشديد في الفترة المقبلة من أجل التألق بشكل قوي مع القلعة الحمراء ".