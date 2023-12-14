مفاجأة مدوية.. فيتوريا يرغب في ضم طارق حامد لأمم أفريقيا

أكد الإعلامي محمد شبانة وجود رغبة لدى روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، في دراسة إمكانية إعادة طارق حامد إلى صفوف الفراعنة، على الرغم من اعتزاله اللعب دولياً.

وصرّح شبانة في برنامجه "بوكس تو بوكس" الذي يُعرض عبر فضائية "etc": "هناك احتمالية لاستدعاء طارق حامد للمشاركة مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خاصةً بعد إصابة النني واحتمال غيابه عن كأس أمم أفريقيا".

وأضاف: "هناك حالة من الخصام بين شيكابالا وأحمد فتوح في الزمالك بسبب واقعة مغادرة الأخير لمعسكر الفريق قبل مباراة زد والزمالك، وهو خلاف لا يجب أن يكون بين لاعبين كبار، فالعلاقات الإنسانية يجب أن تفرق بين الملعب والخارج عنه".

وأكمل: “أنا سعيد بمشاركة محمود الونش في قائمة الزمالك لمواجهة المصري اليوم، منوها:” الونش لاعب مميز، ونتمنى أن يظهر بأداء جيد مع الزمالك، مع الحرص على عدم الإسراع في إشراكه".