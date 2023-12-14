محافظ أسيوط: لا تهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

قال محافظ أسيوط عصام سعد إنه لاتهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بكافة القرى والمراكز، وإزالة كافة التعديات في المهد؛ حفاظًا على حق الدولة والشعب وعلى الأرض الزراعية وتوفير الأمن الغذائي.



جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اليوم /الخميس/ لاجتماع مسئولي المتغيرات المكانية والقيادات التنفيذية بالمحافظة؛ تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة وزير التنمية المحلية هشام آمنة المتواصلة لرصد المخالفات على الأراضي الزراعية والتصدي لها.



وأضاف المحافظ أنه تم تكليف قيادات المحافظة بالإشراف على المراكز والأحياء؛ للتأكد من تنفيذ التكليفات الخاصة برؤساء المراكز برصد وإزالة جميع المتغيرات والمخالفات وفقًا للخطة الزمنية، بجانب التنسيق والتعاون المستمر بين أجهزة الدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.



وأكد ضرورة الاستمرار في المتابعة الدائمة والرصد لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها فورًا ومنع أي بناء مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين؛ لضمان عدم تكرار حالات التعدي والتعامل معها بالمهد.



وأشار إلى أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محورًا رئيسيًا في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة؛ لمنع تلك الظاهرة نهائيًا والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة وإزالة المخالفات على نفقة المخالفين.



وأوضح المحافظ أن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة تعرض مرتكبيها للسجن والغرامة والحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة.. موجهًا مسئولي الزراعة ورؤساء المراكز بتحرير محاضر للمخالفين وإرسالها لمسئولي التموين لإيقاف الدعم التمويني عنهم.



وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف المتغيرات المكانية لشهر ديسمبر بكل مركز وحي والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تجاه المخالفين، والخطط التي سيتم تنفيذها بالمراكز لإنهاء كافة الإزالات ومخالفات البناء وتكثيف جهود الرصد والمتابعة المستمرة.

