سرايا القدس تقصف حشودا عسكرية إسرائيلية بقذائف من العيار الثقيل

قالت سرايا القدس، اليوم الخميس:"قصفنا حشودا عسكرية للعدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل"

قالت كتائب القسام، اليوم الخميس:" تمكنا من استهداف دبابتين من نوع ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية بقذائف "الياسين 105" شمالي مدينة خان يونس".

كانت قد قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس:" استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الزيتون شرقي مدينة غزة".

قالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي فجرا بمحاور الزيتون والشجاعية والشيخ رضوان بمدينة غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها استهدفت 4 دبابات إسرائيلية ميركافاه و4 ناقلات جند بقذائف "الياسين 105" في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة.

