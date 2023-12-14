تصدرت التريند.. طريقة عمل طاقية السلطان

تصدرت وصفة كيكة طاقية السلطان تريند السوشيال ميديا بعد تساؤلات السيدات عن طريقتها، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل كيكة طاقية السلطان.



3 أكواب وربع من الدقيق

نصف كوب ماء دافي

نصف كوب حليب دافىء

ربع كوب زيت

5 ملعة كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

بياض بيضة

فانيليا

2 ملعقة زبدة

ملعقة ونصف كبيرة كاكاو

وجه الكيكة

صفار بيضة

2 ملعقة حليب

خل

طريقة تحضير كيكة طاقية السلطان

نخلط الماء والحليب والزيت وبياض البيضه والخميرة والسكر ثم نضيف فانيليا ونضيف الدقيق بالتدريج حتي تتلم العجينة ثم نقسمها لقسمين.

نأخد قسم فيهم ونضع عليه الكاكاو وقطعة زبدة أوزيت ونعجن حتي تتشكل عجينه لينة.

نضيف قطعة زبدة لقسم العجينة الفاتح ايضا ونعجن حتي تتشكل عجينة لينة، ونتركها تختمر في مكان دافي حتي تتضاعف في الحجم.

نفرد كل عجينة على شكل مستطيل ونضع عجينة الشوكولاتة فوق العجينة الفاتحة.

ونضع الحشو على جهة من طرف المستطيل شوكولاته قطع وفول سوداني .

نقطع تلت العجينة من الجهة الأخري لشرايط ونبرمها ونلف العجينة روول من جهة الحشو حتي تصل إلى الشرائط المبرومة ونلفها عليها تتشكل ضفيرة طولية نضعها في صينية مقاس ٢٢، وتدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٥ دقيقة.

