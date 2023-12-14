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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السيمفونى يعزف أعمال رخمانينوف على المسرح الكبير

صدى البلد

 تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لاوركسترا القاهره السيمفوني بقيادة المايسترو احمد الصعيدى ومشاركة عازف البيانو الايطالي جوزيبي أندالورو وذلك في الثامنه مساء السبت 16 ديسمبر علي المسرح الكبير تحت عنوان وداعا رحمانينوف بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي وذلك بمناسبة مرور ١٥٠ عاما على ميلاده.

ياتى الحفل تحت عنوان وداعا رخمانينوف ويضم عدد من اعماله الهامة منها كونشيرتو البيانو الثالث ورقصات سيمفونية .

الجدير بالذكر ان سيرجى رخمانينوف 1873 - 1943 ولد فى أسرة من طبقة النبلاء التي كانت ترعى الموسيقى خلال حكم قياصرة روسيا ، إشتهر بقدرته الفائقة على العزف على الة البيانو وكبر حجم يديه و طول أصابعه فكان يعزف مقطوعات معقدة بسرعة لا يمكن أحد أن يجاريها ، كان فى رحلة فنية بأمريكا عند قيام الثورة البلشفية عام 1917 فقرر أن يستقر بها ولم يعد أبدا إلى روسيا.

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 تكمن عظمته في تكنيكاته الأسطورية وأسلوبه الرومانسي المميز، حيث تأثر بشوبان ، ليست وتشايكوفسكى ، اعتبره النقاد احد الموسيقيين الذن كان همهم التجديد في القرن التاسع عشر وتميزت موسيقاه بالطابع الشرقي ، كتب خمسة أعمال للبيانو والاوركسترا ، أربعة كونشيرتو بالإضافة إلى رابسودي وثلاث سمفونيات الى جانب أعمال أوركسترالية أخرى توفي في بيفيرلي هيلز بكاليفورنيا ودفن في نيويورك.

الأوبرا المصرية أحمد الصعيدى الاوركسترا

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