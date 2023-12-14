إعلام إسرائيلي: جالانت أبلغ مستشار الأمن الامريكي أن الحرب في غزة مستمرة

عقد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اجتماعا مع مستشار الأمن الأمريكي جيك سوليفان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأفاد إعلام إسرائيلي، أن جالانت أبلغ سوليفان أن الحرب في غزة مستمرة، كما أكد جالانت حاجة إسرائيل لدعم وانطن.

ومن جانبها قالت الحكومة الإسرائيلية، إن جالانت بحث مع سوليفان عودة الإسرائيليين إلى منازلهم على الحدود اللبنانية.

وفي سياق متصل قال المفوض العام لوكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إنه يجب رفع الحصار عن غزة وليس فقط تقديم المساعدات.

وأضاف مسئول الأونروا التابعة للأمم المتحدة :" نحتاج إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في حالة الحرب في غزة".

وأعرب المسئول الأممي أنه ليس هناك منتصر في الحرب الدائرة في غزة.