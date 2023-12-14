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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف مدة استمرار الحرب على غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن تفكيك حركة حماس الفلسطينية سيستغرق أكثر من بضعة أشهر.

جاءت تصريحات جالانت، بعد اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، حيث ناقش الاثنان خطط مواصلة القتال ضد حماس، والجهود المبذولة لإزالة التهديد على الحدود اللبنانية وضرورة إعادة المستوطنين.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "لتفكيك منظمة تأسست منذ سنوات ولتحرير غزة من حماس، هناك حاجة إلى أكثر من بضعة أشهر”.

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وتابع: "ستكون حربًا طويلة وسننتصر في النهاية.. أشكر الحكومة الأمريكية على دعمها غير المشروط”.

حماس جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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