اليوم من معبر رفح.. 118 شاحنة مساعدات إغاثية ووقود إلى قطاع غزة

تم ادخال 118 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية وشاحنات وقود إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري في شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.



114شاحنة :

وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء إنه تم إدخال 114 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية والمياه، بعد التنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني في إدخال المساعدات حسب احتياجات سكان القطاع.

وأضاف المصدر أنه «تم إدخال 4 شاحنات وقود حملت 184 ألف لتر من السولار، وشاحنة تحمل 45 طنًا من غاز الطهي الخاص بالمنازل، حيث تم التنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في إدخالها لغزة».

وأشار المصدر إلى أن عدد الشاحنات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي وصل إلى 4177 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية والأغذية والمواد الطبية.

