نائب بالبرلمان الأيرلندي: إسرائيل تقوم بتطهير عرقي في غزة منذ سنوات

أكد ريتشارد بويد باريت النائب في البرلمان الأيرلندي، أن إسرائيل تقوم بتطهيرعرقي في قطاع غزة منذ سنوات والإبادة التي تقوم بها الآن أثارت غضب معظم الأيرلنديين .

وقال ريتشارد بويد باريت في تصريحات لقناة “ القاهرة الإخبارية”، :" الحكومة الأيرلندية دعت إلى مساءلة الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وأضاف النائب في البرلمان الأيرلندي:" أقل ما يمكن للاتحادالأوروبي فعله هو الدعوة بحزم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وتابع :" يجب فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الإبادة الجماعية".

وأكمل :" هناك تغيير في الرأي العام الأوروبي وهناك ضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل"، مضيفا:" المذابح التي تحدث في غزة مخالفة صارخة للقانون الدولي وإسرائيل تدافع عن نفسها بدعايا كاذبة".