شرق خان يونس.. سرايا القدس تقصف تجمعات عسكرية لقوات الاحتلال



أعلنت سرايا القدس قصفها التجمعات العسكرية محيط مسجد الظلال بمحور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

كما دكّت مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس القوات المتوغلة في المحور الشرقي لمدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل حيث تحققت إصابات مباشرة في جيش الاحتلال وتدخل الطيران المروحي لنقل الإصابات جراء الاستهداف.

كما دكت كتائب القسام تجمعات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ودمرت كتائب القسام دبابةً صهيونيةً بمدينة خان يونس بقذيفة "الياسين105" واشتعال النيران فيها.

كما استهدفت سرايا القدس ناقلة جند ودبابة ميركافا صهيونية بقذائف "التاندوم" في محور التقدم بحي الزيتون شرق غزة.