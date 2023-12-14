بالأسماء.. قرارات وزارية بتجديد تعيين مديرين عموم بكليات جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، صدور عددًا من القرارات الوزارية بتجديد تعيين مديرين عموم جدد بجامعة بنها.



وشملت القرارات تجديد تعيين وائل فؤاد علي مديرًا عاما لأمانة مجالس الجامعة ، والدكتور شريف عبد الله المهدي مديرًا عاما للشئون الطبية بالجامعة ، والأستاذ محمد مصطفى عبد العزيز مديرًا عاما للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.



كما شملت القرارات تجديد تعيين خالد مصطفي أحمد أمينا لكلية الهندسة بشبرا بدرجة مدير عام ، وتجديد تعيين محمد إبراهيم السيد أمينا لكلية الزراعة بدرجة مدير عام ، وتجديد تعيين السيد المغاوري محمد في وظيفة أمين كلية التربية بدرجة مدير عام، وتجديد تعيين هويدا فوزى أحمد أمينا لكلية الآداب بدرجة مدير عام.