انفجار عنيف يهز العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، نقلا عن شهود عيان، بوقوع انفجار قوي في العاصمة الأوكرانية كييف من اتجاه مطار جولياني

وأضافت “تاس”، “انفجارا قويا وقع من اتجاه مطار جولياني”.

وسمع شهود انفجارا ثانيا في منطقة أخرى من المدينة.

وقال سكان كييف: “كان الانفجار قويا جدا في منطقة سولومنسكي”.

وفقا للمصدر الرسمي لتحذير السكان، تم الإعلان عن تنبيه جوي في جميع أنحاء أوكرانيا.

ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية انفجارات في منطقة جيتومير وفي ستاروكوستيانتينيف، منطقة خميلنيتسكي، حيث يقع مطار عسكري على بعد 5 كم شرق المدينة.