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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الوطنية للإعلام: كل التحية والشكر لمن قدموا تغطية مهنية متميزة للانتخابات الرئاسية

حسين زين رئيس الهيئة
حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر والتقدير والتحية لكافة أطقم وفرق عمل التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، من مذيعين ومخرجين ومصورين ومعدين ومراسلين ومهندسين وفنيين واداريين من مختلف قطاعات الوطنية للإعلام الذين اشتركوا وبذلوا جهدا كبيرا في تقديم تغطية مهنية احترافية متميزة لكافة مراحل العملية الانتخابية. 


ونوه حسين زين -في تصريحات اليوم- " بهذا العرس الديمقراطي الذي شهدته مصرنا الحبيبة، حيث نقلت إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام صورة حيه مباشرة لكافة الفعاليات عبر شبكة مراسليها المنتشرة فى دول العالم وبمحافظات مصر، حيث نقلوا مشهد أبهر العالم بتوافد الملايين من المصريين على لجان الاقتراع في صورة حضارية تعكس روح الانتماء والمحبة للوطن والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار، كما تعكس وعي وإدراك لما تمر به منطقتنا من تحديات كبيرة وخطيرة ". 


وأشار حسين زين إلى أن الوطنية للإعلام قامت بتسخير كافة الإمكانات الفنية والهندسية من سيارات البث المباشر والكاميرات وأطقم العمل، وقدمت الفترات والتقارير الإخبارية التي غطت تفاصيل كافة إجراءات العملية الانتخابية، وتقديم الفترات الإخبارية واللقاءات والتقارير المتنوعة وتكثيف التنويهات لحث المواطنين وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري وتعريف المواطنين بكافة إجراءات العملية الانتخابية والتوعية بكيفية المشاركة والإدلاء بأصواتهم. 


وأكد حسين زين أن أبناء الوطنية للإعلام يواصلون دورهم وواجبهم الوطني تجاه كافة الأنشطة والأحداث القومية والوطنية وتقديم المساندة الإعلامية للدولة المصرية، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتقدم.

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