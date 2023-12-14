كتائب القسام تعلن استهدف 3 آليات إسرائيلية في غزة

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الخميس، استهدفنا 3 آليات إسرائيلية في غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا 3 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة”.

ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام، قنص 4 جنود إسرائيليين شمال غربي مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “مجاهدونا يقنصون 4 جنود صهاينة شمال غربي مدينة غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كتائب القسام، إنها استهدفت 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافا" بمدينة خان يونس بقذائف الياسين 105.