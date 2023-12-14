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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مضاد حيوي ومطهر بالمنازل .. تحذير عاجل من 5 أدوية في الأسواق

أدوية
أدوية

علق الدكتور على عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية، على تحذيرات هيئة الدواء، من 5 أدوية مغشوشة موجودة في الأسواق، وقال إن هذه الأدوية مقلدة ومنها المغشوش، وغير مطابقة للمواصفات.

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وأضاف مدير مركز الدراسات الدوائية، خلال تصريحات تليفزيونية ، أن الأدوية التي تحدثت عنها هيئة الدواء، تكون من أجل تصحيح غلطة في نوع من الأدوية.

وتابع هذه الأدوية منها نوع مضاد حيوي عادي، ومنها مطهر لـ الجروح موجود بالمنازل وكان يستخدم كثيرًا في الماضي، ومنها يساعد على انتاج الطاقة، ومنها منشط جنسي، وهناك نوع ثان مضاد حيوي غالي السعر ويكون في شكل حقن.

وأوضح أن كل مريض عليه أن يصرف الدواء بكل حرية، وأن هناك إشراف من هيئة الدواء، لمنع بيع هذه الأدوية في الأسواق.

 

5 أدوية مغشوشة

العبوات المقلدة لمستحضر L-Carnitine syrup 

 

العبوات المقلدة من المستحضر Cialis Tadalafil 20mg

 

العبوات المقلدة من المستحضر Mirage 1gm

 

العبوات المقلدة من المستحضر Genuphil 250mg syrup

 

العبوات المقلدة من المستحضر Megamox 642.9 mg/5ml susp

هيئة الدواء الدواء الأدوية حقن مضاد حيوي

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