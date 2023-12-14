عملية مشتركة.. سرايا القدس وكتائب القسام تعلنان الإيقاع بـ6 من جيش الاحتلال

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، الإيقاع بـ6 من جنود من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح في عملية مشتركة مع كتائب القسام.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: "أوقعنا في عملية مع القسام 6 من جنود العدو بين قتيل وجريح بعد اقتحام منزل تحصنوا به في الشجاعية”.

ومنذ قليل، قال مصدر ميداني في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن المقاومة دمرت 3 مركبات إسرائيلية من المسافة صفر ببيت لاهيا في غزة.

وحسب وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، قال المصدر الميداني في كتائب القسام: “مجاهدونا تمكنوا خلال الـ48 ساعة الماضية من الإجهاز على 3 مركبات من المسافة صفر ببيت لاهيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، استهدفنا 3 آليات إسرائيلية في غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا 3 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة”.

كما أعلنت قنص 4 جنود إسرائيليين شمال غربي مدينة غزة، وقالت: “مجاهدونا يقنصون 4 جنود صهاينة شمال غربي مدينة غزة”.