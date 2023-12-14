يسرا تطل بالأسود في افتتاح مهرجان الجونة بدورته السادسة

حرصت الفنانة يسرا على تقديم تكريم المخرج مروان حامد، والذى يتم تكريمه فى الدورة السادسة من المهرجان عن مجمل أعماله.



وأظهرت يسرا بإطلالة سوداء، وأكدت خلال الحفل أن مروان حامد من أهم المخرجين فى السينما المصرية وابن واحد من أمهر وأكبر الكتاب وهو الراحل وحيد حامد.



حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور افتتاح مهرجان الجونة فى دورته السادسة والتى تقام حاليا داخل منطقة البلازا بمدينة الجونة.



وكان على رأس الحضور فى الدورة السادسة الفنانة يسرا، وياسمين رئيس ومحمد فراج وهاني رمزي والفنان لطفى لبيب وبشرى وبسنت شوقي وداليا شوقي.



حفل افتتاح مهرجان الجونة



شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، عرض فيلم عن الاحتفاء بالسينما الفلسطينية التي يخصص المهرجان لها برنامج خاص بعنوان، "نافذة على فلسطين" والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية.

هذا القسم تم اختيار أفلامه بعناية بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين.



ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.



وتشمل الأفلام المعروضة في القسم مجموعة من القصص المدهشة، ويقدم فيلم "الإسعاف" للمخرج محمد الجبالي في صيغة الراوي وصفا للحرب في غزة في عام 2014، وتكشف القصص وراء أعمال العنف المتكررة. في فيلم "وداعا طبريا"، تلتقط المخرجة لينا سويلم الرحلات الشخصية لأربعة أجيال من النساء الفلسطينيات الجريئات، كل واحدة منهن تؤثر في العالم على الرغم من هويتها المرتبكة.