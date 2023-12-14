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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يحدد لـ إسرائيل موعد إنهاء الهجوم البري الشامل في غزة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مسئولين أمريكيين، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يريد من إسرائيل إنهاء الحملة البرية الواسعة في غضون 3 أسابيع.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، نقلا عن مسئولين أمريكيين، أن “إدارة بايدن تتفهم أن جهود إسرائيل لمطاردة قادة حماس ستستمر عدة أشهر”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من أجل تحقيق هدنة قصيرة في غزة، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من الهدن الطويلة باعتبارها في صالح  حماس.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: “نعمل علي من أجل تحقيق هدنة قصيرة جديدة في غزة.. وهناك مخاوف من الهدن الطويلة باعتبارها في صالح حماس”.

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بيان عاجل من أمريكا بشأن هدنة جديدة في غزة

وتابع قائلا: “لا نملي شروطا على إسرائيل بشأن مدة الحرب لكننا نريدها أن تنهيها في أقرب وقت ممكن”.

الانتقال من العمليات العالية الشدة في غزة إلى العمليات المنخفضة

ولفت إلى أن “سوليفان تحدث مع مسؤولين إسرائيليين حول إمكانية الانتقال من العمليات العالية الشدة في غزة إلى العمليات المنخفضة الشدة في المستقبل القريب”.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: “لا نريد وضع إطار زمني لهذا التحول المحتمل بخفض شدة العمليات في غزة”.

جو بايدن الرئيس الأمريكي إسرائيل

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