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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

8 بحالة خطيرة.. مستشفى إسرائيلي يعلن استقبال 35 جنديا مصابا

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي، اليوم الخميس، استقبال 35 مصابا من جنود الجيش الإسرائيلي حالة 8 منهم خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية، أفادت اليوم الخميس، بإصابة قائد الكتيبة 12 في لواء جولاني بجيش الاحتلال الإسرائيلي في المعارك بجنوب غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أعلن اليوم الخميس، إصابة ضابط و7 جنود بجروح خطيرة خلال المعارك في جنوب غزة.

وتعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي لصفعة كبيرة، منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة، حيث أعلن أمس الأربعاء، عن مصرع عدد من جنوده في كمين بحي الشجاعية.

وحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 10 جنود في شمال غزة أمس الثلاثاء، ما يجعله أقسى يوم للضربات التي تعرضت لها إسرائيل منذ بدء هجومها البري.

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" أن الجنود والضباط الذين قتلوا كانوا من الكتيبة 13 في "لواء جولاني"، وكان من بينهم، قائد الكتيبة المقدم، تومر جرينبيرج الذي أقيمت جنازته اليوم في إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي غزة

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