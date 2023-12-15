بالتايجر .. رانيا يوسف تستعرض جمالها وأناقتها

خطفت الفنانة رانيا يوسف أنظار متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ظهرت خلالها بإطلالة هادئة.

وأطلت رانيا يوسف خلال الصورة بفستان تايجر، وتفاعل عدد من متابعيها مع الصورة بالإعجاب والتعليقات الإيجابية.

وتنتظر النجمة رانيا يوسف عرض مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفى سياق متصل انتهت رانيا يوسف من تصوير مشاهدها كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "كتف قانون" مع هالة صدقى، والفيلم يشارك في بطولته سيد رجب، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، شيرين رضا، دينا، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف منهم يسرا، إلهام شاهين، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، ومن تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز وتدور.

تستعد رانيا يوسف لتصوير فيلم جديد بعنوان "فيتو" يجمعها بالفنانة إلهام شاهين وإخراج ياسر سامى يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية وخاصة التي تخص العنف التي تتعرض لها المرأة في مجتمعنا، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين رانيا يوسف وإلهام شاهين في السينما بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" للمخرج محمد سامى والذى تم عرضه عام 2015