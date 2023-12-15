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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. إليسا تبرز أناقتها بالفورمال الجذاب

اليسا
اليسا

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وتألقت إليسا بإطلالة فورمال أنيقة وجذابة، مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة، أما من الناحية الجمالية اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية الملائمة للون بشرتها فوضعت أحمر شفاة باللون الوردي الفاتح مع بلاشر بنفس اللون.

ما هي آخر أعمال إليسا؟


يذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا أغنية "بتمايل على الـ Beat" منذ شهر تقريبًا، والأغنية طُرحت بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أمين نبيل ومن إنتاج روتانا.

كلمات الأغنية:
 
وسط الناس وحيده مفيش ولا حاجه جديده

عشان انت بعيد عني ف مش فارقالي ولا حاجه

وسط الناس سهرانه لكن خايفه وزهقانه

عشان انت بعيد عني ومشتاقه ومحتاجه

و طول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش

مبيناموش عيوني بعدك يا حبيبي مبيناموش

طول الليل بضحك ف وش الناس وقلبي بيتعصر

مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر

 
 


 

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