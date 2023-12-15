أمريكا: سوليفان قد يتوقف في محطة أو محطتين بالمنطقة بعد رام الله

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان قد يتوقف في محطة أو محطتين بعد زيارته لرام الله.

وأضاف أنه من المتوقع أن يجري سوليفان محادثات "جيدة للغاية" في رام الله مع السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا واسعًا على أن مستقبل غزة يجب أن يكون بقيادة فلسطينية.

ومن المقرر أن يلتقي سوليفان، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، في رام الله.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤوليْن، أمريكي وإسرائيلي، قولهما إن سوليفان أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب بـ"ضرورة تخفيف حدة الحرب في غزة في غضون أسابيع وليس أشهر".

وذكر مسؤول أمريكي كبير للموقع، أن سوليفان أوضح في جميع الاجتماعات أن الحملة المكثفة التي تشنها إسرائيل في القطاع يجب أن تنتقل إلى مرحلة أقل حدة خلال أسابيع، لافتاً إلى أن هذا ليس موعداً نهائياً، وأن الولايات المتحدة تتفهم ضرورة استمرار الحملة "ولكن بشكل أقل حدة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال عقب لقائه مع سوليفان، إن إسرائيل مصممة الآن أكثر من أي وقت مضى على "مواصلة القتال حتى القضاء على حماس وحتى تحقيق النصر المطلق".