نشرة الفن: وفاة زوجة الفنان فيصل خورشيد وزوج نيللي كريم يرتدي "حلق" في افتتاح مهرجان الجونة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها وفاة زوجة الفنان فيصل خورشيد وزوج نيللي كريم يرتدي حلق في افتتاح مهرجان الجونة.

ظهر لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور مرتديا حلق في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي غابت عنه زوجته الفنانة نيللي كريم بدون توضيح حتى الآن.

سقط مغني برازيلي شهير على المسرح أثناء إحيائه إحدى الحفلات، وتوفي على الفور بعدما فقد وعيه لبعض الوقت، عن عمر يناهز 30 عاما.

أعلن الفنان الكوميدي والمونولوجيست فيصل خورشيد وفاة زوجته منذ قليل، بعدما تعرضت لأزمة صحية خلال الساعات الماضية عبر حسابه على فيسبوك.

اختيرت الأمريكية جريتا جيروج مخرجة فيلم باربي رئيسا للجنة تحكيم النسخة 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، المقرر إقامتها في الفترة من 14 حتى 25 مايو 2024.

دعا الفنان كريم الحسيني نجوم الوسط الفني إلى زيارة المخرج أحمد البدري صاحب سلسلة عمروسلمى الشهيرة، في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

كشف الفنان عمرو عبد العزيز معلومات لأول مرة عن الفنان الراحل عادل أنور الذي توفي منذ قليل بشكل مفاجيء، بعدما شارك في دراما رمضان 2023 بمسلسل عملة نادرة.