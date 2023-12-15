نشرة الفن: وفاة زوجة الفنان فيصل خورشيد وزوج نيللي كريم يرتدي "حلق" في افتتاح مهرجان الجونة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها وفاة زوجة الفنان فيصل خورشيد وزوج نيللي كريم يرتدي حلق في افتتاح مهرجان الجونة.
في غيابها.. زوج نيللي كريم يرتدي حلق في افتتاح مهرجان الجونة| شاهد
ظهر لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور مرتديا حلق في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي غابت عنه زوجته الفنانة نيللي كريم بدون توضيح حتى الآن.
سقط وهو يغني.. وفاة فنان برازيلي شهير على المسرح أمام الجمهور| فيديو
سقط مغني برازيلي شهير على المسرح أثناء إحيائه إحدى الحفلات، وتوفي على الفور بعدما فقد وعيه لبعض الوقت، عن عمر يناهز 30 عاما.
فيصل خورشيد يعلن وفاة زوجته.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
أعلن الفنان الكوميدي والمونولوجيست فيصل خورشيد وفاة زوجته منذ قليل، بعدما تعرضت لأزمة صحية خلال الساعات الماضية عبر حسابه على فيسبوك.
اختيار مخرجة فيلم باربي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان كان 2024
اختيرت الأمريكية جريتا جيروج مخرجة فيلم باربي رئيسا للجنة تحكيم النسخة 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، المقرر إقامتها في الفترة من 14 حتى 25 مايو 2024.
مخرج عمر وسلمى..فنان شهير يدعو الممثلين لزيارة أحمد البدري في معهد ناصر
دعا الفنان كريم الحسيني نجوم الوسط الفني إلى زيارة المخرج أحمد البدري صاحب سلسلة عمروسلمى الشهيرة، في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.
شقيق أبو الليف وخال أيمن بهجت قمر.. معلومات عن الفنان الراحل عادل أنور
كشف الفنان عمرو عبد العزيز معلومات لأول مرة عن الفنان الراحل عادل أنور الذي توفي منذ قليل بشكل مفاجيء، بعدما شارك في دراما رمضان 2023 بمسلسل عملة نادرة.