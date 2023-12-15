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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اختيار مخرجة فيلم باربي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان كان 2024

جريتا جيروج
جريتا جيروج

اختيرت الأمريكية جريتا جيروج مخرجة فيلم باربي رئيسا للجنة تحكيم النسخة  77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، المقرر إقامتها في الفترة من 14 حتى 25 مايو 2024. 

جريتا جيروج تبلغ من العمر 40 عاما، قدمت عدد من الأفلام الناجحة خلال السنوات الماضية، وترشحت للأوسكار من قبل في فئة أفضل مخرج، ومن المتوقع أن تتصدر قوائم الأوسكار هذا العام عن فيلمها باربي. 

وتعتبر جريتا جيروج أول مخرجة أفلام أمريكية تتصدر لجنة تحكيم مهرجان كان، وتتولى مسئولية اختيار الفائز بالسعفة الذهبية العام المقبل.

ترأس المخرج روبن أوستلوند لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان في النسخة الماضية، وهي مهمة شاقة كل عام لاختيار عمل واحد يمنح جائزة الأفضل ويعود أبطاله بالسعفة الذهبية، في ظل تطور السينما العالمية، والقصص التي تعرض على الشاشة،وتذهب دائما الأفضلية للأعمال الإنسانية والقصص المؤثرة.

وشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي هذا العام، 7 أفلام من أصل 21 من إخراج نساء، من بينهن كاثرينكورسيني، وجيسيكا هاوسنر، وهو رقم قياسي يقدم لأول مرة لأقدم مهرجان فني بعد تعرضه انتقادات متكررة للافتقاد إلى التكافؤ بين الجنسين، ويعد تقدم ملحوظ في هذه الإشكالية. 

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