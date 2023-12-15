موعد جنازة شقيق أبو الليف الفنان عادل أنور| تعرف عليه

كشف الفنان خالد محروس عن موعد جنازة الفنان عادل أنور شقيق المطرب نادر أبو الليف وخال الشاعر أيمن بهجت قمر .



وكتب خالد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: صلاة الجنازة اليوم على الفنان عادل أنور، بعد صلاة الجمعة فى مسجد الرحمن فى مساكن الظباط بجور مدرسة الاهرام للتعليم الاساسي بالرماية .



أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر وفاة الفنان عادل أنور، الذي اشتهر بتقديم عدد من الأعمال الكوميدية، وذلك في منشور مؤثر له عبر فيسبوك.

وكتب أيمن بهجت قمر: “ لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان : عادل انور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه”.

عادل أنور هو ممثل و مؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، عمل في مسلسلات و سهرات و أفلام التلفزيون من ضمنها مسلسل (و كسبنا القضية).

شارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها.