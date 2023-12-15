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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد جنازة شقيق أبو الليف الفنان عادل أنور| تعرف عليه

عادل أنور
عادل أنور

كشف الفنان خالد محروس عن موعد جنازة الفنان عادل أنور شقيق المطرب نادر أبو الليف وخال الشاعر أيمن بهجت قمر .

وكتب خالد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: صلاة الجنازة اليوم على الفنان عادل أنور، بعد صلاة الجمعة فى مسجد الرحمن فى مساكن الظباط بجور مدرسة الاهرام للتعليم الاساسي بالرماية .

أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر وفاة الفنان عادل أنور، الذي اشتهر بتقديم عدد من الأعمال الكوميدية، وذلك في منشور مؤثر له عبر فيسبوك. 

وكتب أيمن بهجت قمر: “ لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان : عادل انور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه”. 

عادل أنور هو ممثل و مؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، عمل في مسلسلات و سهرات و أفلام التلفزيون من ضمنها مسلسل (و كسبنا القضية).

 

شارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة  وغيرها.

 

الفنان عادل انور نادر أبو الليف ايمن بهجت قمر

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