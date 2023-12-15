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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. مي فاروق تحيى حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية

مي فاروق
مي فاروق

تحيى المطربة مي فاروق مساء اليوم الجمعة حفلا غنائيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الحفل بعنوان أغاني أم كلثوم، وتغني فيه مي فاروق مجموعة مختلفة من أغاني كوكب الشرق بالإضافة إلى قائمة متنوعة من أغاني زمن الفن الجميل.

وياتي هذا الحفل بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التى قدمتها مي فاروق الفترة الأخيرة كان أبرزها حفل روائع السنباطي الذي شاركت فيه بجانب مجموعة كبيرة من المطربين المصريين والعرب.

 

تفاصيل آخر حفلات لمي فاروق 

 

وأحيت المطربة مي فاروق حفلها الأخير على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية تحت عنوان روائع السنباطي بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء وعلى رأسهم الفنانة شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي والفنان أحمد سعد، والفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنان فؤاد زبادي والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

أحدث أغاني مي فاروق 

 يشار إلى أنه في منتصف سبتمبر الماضي، طرحت الفنانة مي فاروق، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو lyrics video  مقاطع مصورة لأغنيتها الجديدة بعنوان "ليه" والتى تفتتح بها نشاطها الفنى مع بدايات موسم الشتاء. 

 

أغنية ليه لـ مي فاروق، من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبد السلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، ومن إخراج إيهاب العادلى وأحمد الششتاوى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند". 

ودارت فكرة التصوير فى إطار بسيط، وسط جبال المملكة العربية السعودية، وعبرت الفنانة مى فاروق عن معنى كلمات الأغنية.
 

المطربة مى فاروق دار الاوبرا المصرية المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

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