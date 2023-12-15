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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين تحضر حفل افتتاح مهرجان الأمل للسينما الإنسانسية بموناكو

إلهام شاهين مع بطل
إلهام شاهين مع بطل فيلم الافتتاح بمهرجان الأمل

حضرت الفنانة إلهام شاهين  حفل افتتاح مهرجان الأمل السينمائى الدولى بموناكو.

ونشرت إلهام شاهين مجموعة من الصور لها من هذه الدورة عبر صحفتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلق عليها قائلة: افتتاح مهرجان الأمل السينمائى الدولى بإمارة موناكو ..هذا المهرجان متخصص فى الأفلام الإنسانيه التى تناقش موضوعات عن ذوى الاحتياجات الخاصة .. و بطل فيلم الإفتتاح هو lou من بلجيكا يمثل و يغنى و يعزف و قد تم تكريمه .. و أيضا عبد الله من السنغال و هو فنان تشكيلى يستخدم أرجله فى الرسم.

وأضافت: مواهب عظيمه تعطى الأمل و تستحق إلقاء الضوء عليها كقدوة لغيرها .. و أنا سعيده جدا بتكريمى فى هذا المهرجان عن دورى فيلم خالى من الكوليسترول .. كما تم تكريم النجمه الكبيرة نبيله عبيد عن فيلم توت توت .
 

إلهام شاهين تكشف عن أحدث أعمالها

وكشفت الفنانة إلهام شاهين عن إحتمالية مشاركتها بمسلسل مكون من 15 حلقة فى الماراثوان الرمضاني القادم لعام 2024 .

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وأضافت إلهام شاهين فى تصريحات تليفزيونية ، قائلة: "عندي مسلسل احتمال يدخل في الماراثون الرمضاني 2024، والعمل مكون من 15 حلقة.

وعن الأعمال السينمائية القادمة ، قالت إلهام شاهين: حاليًا شغالة على فيلم اسمه الحب كله بيتحضر وهندخل التصوير قريب، وهو من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر.

 

إلهام شاهين مهرجان الأمل السينمائي افتتاح مهرجان الأمل الفنانة إلهام شاهين موناكو انستجرام إمارة موناكو

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