طرح البرومو الرسمي لفيلم أبو نسب| شاهد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم أبو نسب للفنان محمد عادل إمام البرومو الرسمي للفيلم استعدادا لعرضه فى السينمات يوم 21 من شهر ديسمبر الحالى.



يظهر محمد عادل إمام فى البرومو بشخصية الدكتور على ، ويتزوج من ياسمين صبري ابنة الفنان ماجد الكدواني.



كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني الذى يجسد شخصية رئيس عصابة، ووالد ياسمين صبري يقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.



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تفاصيل دور محمد إمام

وفاجأ الفنان محمد إمام، جمهوره بطرح تفاصيل فيلمه الجديد "أبو نسب" عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام بمناسبة عيد ميلاده.



ونشر إمام صورة من كواليس العمل وعلق عليها قائلأ: “انتوا بجد خليتوا يوم عيد ميلادي مميز جداً من كتر البوستات و المعايدات و الرسايل اللي بتجيلي .. شكراً على كل الحب ده، و بالمناسبة دي صورة جديدة من فيلم “أبو نسب” “الدكتور علي” من أكتر الشخصيات اللي حبتها وأنا بعملها .. استنوا فيلم جامد إن شاء الله .. ديسمبر ٢٠٢٣ في جميع أنحاء العالم”.

تفاصيل فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فىالسينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.