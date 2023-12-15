إطلالات تثير ضجة لـ هيدي كرم بعد فستان الجونة| شاهد

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في افتتاح مهرجان الجونة.

تألقت هيدي كرم في الصور بإطلالة ملقتة للأنظار، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأسود واتسم التصميم بالقماش الأسود الشفاف المطرز، وقد حمل تصميم Dalia zayan.



قد أثارت بطانة هيدي كرم جدلا على السوشيال ميديا، وانتعلت حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأسود مع كلاتش صغير الحجم باللون الأسود.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيدي كرم على تسريحة شعر بسيطة ومتناسقة مع إطلالتها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها الفنانة هيدي كرم جدلا على السوشيال ميديا بسبب إطلالتها الملفتة، فنعرض لكم فيما يلي إطلالات أثارت الجدل لـ هيدي كرم.

هيدي كرم

هيدي كرم

هيدي كرم

هيدي كرم

هيدي كرم

هيدي كرم

هيدي كرم

هيدي كرم