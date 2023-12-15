رواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه.. 4082 فرصة عمل في 14 محافظة

وفرت وزارة العمل 4082 فرصة عمل في 35 شركة بنطاق 14 محافظة في عددِ من التخصصات، منها لذوي الهمم، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وقالت الوزارة، اليوم الجمعة؛ إن فرص العمل تم توفيرها من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها كل 15 يوما وتُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص .

وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى الشباب بالإقبال على العمل في القطاع الخاص،وإقامة المشروعات الصغيرة ،والإستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني ،وكذلك التقديم في الوظائف التي تعلن عنها وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف ،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

كما وجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور .

وقالت الوزارة أنها تلقت طلبات من 35 شركة قطاع خاص في 14 محافظة لديها 4082 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لذوي الهمم، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص خلال شهر ديسمبر الجارى؛ ويناير 2024 ، عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة ، أو مديريات العمل بالمحافظات ،أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان..وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وأشارت الوزارة إلي أن نشرة التوظيف الدورية تصدر كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 14 محافظة، هي:

القاهرة، والجيزة ، وأسيوط ، ودمياط، وبورسعيد، والأسكندرية ، والغربية، والقليوبية ، والدقهلية ، والمنيا ، والوادى الجديد ، والإسماعيلية ، والشرقية ،والبحيرة.

وتشمل فرص العمل في تخصصات: مدرسين جميع التخصصات،ومدير فرع ، واخصائيين تمويل،ومسئول موارد بشرية،ومحاسبين،ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومراقبين جودة ، وعمال خدمات بترولية ، وكيميائيين ، ومدخل بيانات ، ومراسل بنوك ، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ، وسائقين، ووسطاء تأمين، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .

كما تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن ذلك ياتي في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ، وتقوم من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة .

ورصدت الوزارة في تقرير لها عن انخفاض معدل البطالة من 13.3% خلال عام 2014 إلى7% خلال عام 2023، نتيجة المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي؛ مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية، موضحة أن السياسات استهدفت العمل على المهارات وتنميتها وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب.

ونجحت الوزارة في توفير ما يجاوز 7 ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج، وأن هناك أدوات للوزارة في التشغيل وهي، النشرة القومية الدورية التي تطلقها الوزارة تنسيقًا مع القطاع الخاص، ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.