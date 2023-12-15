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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية بشمال سيناء

تنفيذ برنامج مشواري
تنفيذ برنامج مشواري لطلبة المعهد العالي للهندسة

تواصل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، تنفيذ فعاليات برنامج «مشواري» لتنمية المهارات الحياتية،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، في إطار التعاون مع منظمة اليونيسيف برعاية رئاسة مجلس الوزراء، حيث تم تنفيذ المعسكر  لطلبة المعهد العالي للهندسة بالعريش. 

 

برنامج مشواري:

وأوضح "ايهاب حسن عبد الوهاب" وكيل وزارة الشباب والرياضة ، أن معسكرات برنامج "مشواري" يهدف الى المهارات الحياتية منها: «معرفة الذات، ومهارات التواصل، ومهارات العرض والتقديم، ومهارات إدارة الوقت»، وذلك من خلال  مدربين المعتمدين من وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة اليونيسيف.

واضاف وكيل الوزارة أن معسكرات برنامج «مشواري» لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب   تأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتنمية مهارات النشء والشباب ومساعدتهم لاكتشاف مواهبهم، والوقوف على مناطق القوة والضعف لدي النشء والشباب، وكيفية معرفة أنماط الشخصيات لإيجاد أفضل الأساليب الناجحة في التفاعل مع المجتمع، بما يحقق بناء جيل جديد قادر على تحمل المسئولية، وطموحات بناء الجمهورية الجديدة.

 

وأشار وكيل الوزارة،  إلى أن معسكرات البرنامج يتم تنفيذها تحت إشراف منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، واماني عبد العظيم مدير ادارة تمكين الشباب بالمديرية ومحمد ابو الليل مدرب ومنسق البرنامج بالمحافظة.

من جهته، أشاد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة  محافظ شمال سيناء ، بالدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة، وما تقدمه من ندوات تثقيفية، ودورات تدريبية، وأنشطة متنوعة، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وتوجيهها لخدمة المجتمع.
 

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سيناء برنامج مشوارى طلبة المهارات

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