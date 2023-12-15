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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة أهلية ومدينة طبية.. إنجازات جامعة عين شمس في 2023

طلاب جامعات
طلاب جامعات

نجحت جامعة عين شمس في الأونة الأخيرة فى تحقيق المزيد من الإنجازات المحلية والإقليمية، و التى جعلتها فى مصاف جامعات الجيل الرابع.

 
وقالت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس ، ان عجلة التطوير في جامعة عين شمس لا تتوقف  في أعمال التطوير والتجديد ، حيث تم  تكوير مجموعة من المدرجات في مختلف الكليات منها الآداب والحقوق والعلوم ، والمدرجات التى خضعت للتطوير من المدرجات الكبيرة التى تتسع لأعداد كبيرة من الطلاب .
 

وأوضحت ، كلية الإعلام لاول مره هذا العام تدخل تمسيق الجامعات لافتا ان الكلية استقبلت الدفعة الثانية هذا العام، والكلية مجهزة على أعلى مستوى وتضم استديوهات للتصوير التليفزيونى واستديوهات للصوت لخلق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب
 

وأشارت إلى ، ان جامعة عين شمس الأهلية ستقام فى أرض الجامعة الجديدة جنوب العاصمة الإدارية وحاليا الأعمال الإنشائية تتم على قدم وساق ،  ومتوقع أن تبدأ الدراسة فيها 2024 – 2025 ، وستقام على أحدث الأنظمة لتكون نموذج لجامعة حكومية أهلية حديثة تنافس أكبر الجامعات الدولية وتكون أيضا جامعة خضراء .

وكشفت، تفاصيل عمل الجامعة في الانتهاء من المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مشيرة إلى أن أبرز المشروعات التي تعمل عليها إدارة الجامعة الجديدة هي المدينة الطبية لجامعة عين شمس والتي تخدم 2 مليون مواطن بمحافظة القاهرة، متابعا: نواصل عمل إدارة الجامعة السابقة فيما يخص المدينة الطبية.
 

وتابعت ، أن المدينة الطبية تضم العديد من المستشفيات المتخصصة التي تواصل الجامعة العمل عليها داخل المدينة الطبية وهناك تنسيق دائم مع إدارة المستشفيات فيما يخص العمل بالمدينة، مؤكدة أن افتتاح المدينة الطبية سيكون نهاية 2024.

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