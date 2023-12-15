الشباب والتحصين ضد المخاطر الفكرية والسلوكية في ندوة بجامعة حلوان

شهد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة الندوة التى نظمتها جامعة حلوان تحت عنوان الشباب والتحصين ضد المخاطر الفكرية والسلوكية بجامعة حلوان بحضور الإمام الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والتى أقيمت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وإشراف ٍكل من الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة.

ومن جانبه أشاد الدكتور كريم همام لاهمية الندوة بحضور عالم جليل كفضيلة المفتى شوقى علام وتحاوره مع الطلاب فى موضوع مهم عن تحصين شباب الجامعات ضد المخاطر الفكرية والسلوكية، باعتبارهم المستقبل والأمل والقادرين على البناء والتنمية في مصر، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح مستشار الوزير للانشطة الطلابية، أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تسعى إلي مواجهة الأفكار المتطرفة والمعتقدات المغلوطة وضرورة تصدى الشباب للشائعات واقتلاع جذورها والعمل على نشر روح الانتماء للوطن، كما تسعى أيضا إلي تصحيح الأوضاع المجتمعية، وإعادة العادات والتقاليد المصرية الأصيلة من خلال مثل هذه الندوات المهمة بالجامعات.



وتناولت الندوة حديث المفتى عن أهمية اغتنام الشباب فترة شبابهم في العمل على نهضة الوطن، مسترشدين بتعاليم الإسلام وقيم الاعتدال والوسطية، محذرا من الأفكار المتطرفة التي تستهدف تضليلهم، واكد على الأخلاق والسلوك الطيب مستشهدا بحديث الرسول "إنما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق.