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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة سهلة وسريعة.. طريقة عمل الدمعة السودانية باللحمة

طريقة عمل الدمعة
طريقة عمل الدمعة السودانية باللحمة 

تعتبر طريقة عمل الدمعة السودانية باللحمة من الاكلات السودانية، وهي من الوصفات السهلة والسريعة ، والتي يمكن تحضيرها في المنزل، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

 

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قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الدمعة السودانية باللحمة، وهي من وصفات المطبخ السوداني، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكقي هذه الوصفة لحوالي 6 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل الدمعة السودانية باللحمة 

 

طريقة عمل الدمعة السودانية باللحمة 

 

مقادير طريقة عمل الدمعة السودانية باللحمة :

6 حبة بصل مفرومة

4 ملعقة كبيرة معجون بندورة

ثلث كوب زيت

3 فص ثوم مهروس

250 جرام لحم، شرائح صغيرة

3 كوب ماء

3 حبة بندورة مفرومة

نصف حبة فليفلة، مفروم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة هيل مطحون

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

 

طريقة عمل الدمعة السودانية باللحمة :

_ نضع الزيت في قدر على نار متوسطة، ونقلي فيها البصل.
_ ونغطي القدر و نقلب، ويضاف الماء و نغطيها ونتركها لمدة 10 دقائق حتى تتبخر معظم المياة.
_ تضاف البندورة المفرومة ونقلب.
_ يضاف اللحم مع الفليفلة و الملح و الهيل و القرفة إلى القدر، ونقلب و نغطي القدر لمدة 3 دقائق.
_ تضاف معجون البندورة و تقلب، إذا وجدتي حاجة إلى ذلك، نقوم بإضافة المزيد من الماء المغلي.
_ نتركها على النار حتى ينضج اللحم، لمدة حوالي 15 دقيقة، ويضاف الثوم و ونقلب، ثم نقدم الدمعة السودانية باللحمة مع القراصة أو العصيدة.

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