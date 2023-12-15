حرب إبادة.. حماس تعلق علي استهداف جيش الاحتلال للصحفيين

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن قوات الاحتلال ارتكبت جريمة نكراء حيث استهدفت مدرسة فرحانة التابعة للأونروا التي تؤوي نازحين؛ ثم قيامه بعملية قصف ثانية متعمّدة لتستهدف الأطقم الصحفية التي وصلت للمدرسة لتغطية القصف الأول، فأوقعت منهم عدداً من الإصابات بمن فيهم مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، ومصور الجزيرة سامر أبو دقة.

وقالت الحركة في بيان لها إن استهداف النازحين المتعمد في مركز نزوح يحمل علم الأمم المتحدة، وللصحفيين على حدٍ سواء، يأتي في إطار حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا، ومحاولة لترهيب الأطقم الصحفية عن توثيق مجازره في قطاع غزة

وتابعت الحركة: هذا الاستهداف لن يردع الصحفيين عن أداء رسالتهم الإعلامية والإنسانية في تغطية جرائم الاحتلال البشعة بحق شعبنا الفلسطيني