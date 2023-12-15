عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاحتفاء بمئوية سيد درويش على مسرح الجمهورية

صدى البلد

بمناسبة مئوية الموسيقار سيد درويش تقدم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان الأوبريت النادر البروكة الذى لحنه فنان الشعب عام 1921 ويجسده كورال صوت العاصمة رؤية فنية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر والتوزيع الاوركسترالى وجدى الفوى ومن إخراج مهدى السيد وذلك في الثامنة مساء الأحد 17 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

أوبريت البروكة عرض كوميدي يضم 3 فصول مترجمة عن عمل ادبى فرنسى وتعد احد اهم المساهمات الموسيقية لسيد درويش لاثراء المسرح المصرى وتدور قصته حول فتاة ريفية كلما حلت فى مكان جلبت لأهله السعد والرخاء .

اليوم.. مي فاروق تحيى حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية

السبت.. أمسية فنية بـ الأوبرا بمناسبة مرور 150 عاما على ميلاد رخمانينوف

يؤدى الشخصيات الغنائية الدكتور هانى عبد الناصر في دور الأمير لوران ، ليديا لوتشانو في دور بتينا، عبد العزيز سليمان في دور بيبو، محمد تركى فى دور روكو ، هاجر أحمد فى دور فياميتا، يوسف طارق فى دور فريتللى، يوسف الصافورى فى دور بارافانتيه ، محمد مصطفى فى دور ماثيو .

جدير بالذكر أن سيد درويش احد ابرز علامات الموسيقى العربية ، ولد عام 1892 بمحافظة الإسكندرية ، بدأ مشواره الفنى بالانشاد مع أصدقائه لالحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري، التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي، سافر إلى الشام في نهاية عام 1908 وعاد عام 1912 لتبرز موهبته الفنية ، أحدث ثورة موسيقية كبيرة بالحانه المتميزة وأعماله الغزيرة من أغانى ومسرحيات وأوبريتات خالدة كما لحن النشيد الوطنى المصرى وتوفى عام 1923 عن عمر ناهز 31 عامًا .

الأوبرا المصرية الاوركسترا التربية الموسيقية التوزيع الاوركسترالى الدكتور خالد داغر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة لحظة بلحظة على هذه القنوات

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

إذاعة مباراة الأهلي واتحاد جدة على القنوات المفتوحة؟.. الحقيقة والتفاصيل والترددات

علي معلول يفتتح التسجيل لـ الأهلي في مرمى الاتحاد بكأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

كارثة جديدة تهدد البيئة من أعلى قمة في العالم

بالأرقام.. الإعلام الحكومي في غزة يكشف كوارث الاحتلال خلال 70 يوما

30 دقيقة.. الأهلي يتقدم على اتحاد جدة بهدف نظيف بكأس العالم للأندية

لسه بدري.. تعليق مثير من إبراهيم فايق على هدف الأهلي في اتحاد جدة

ذكرى معركة وادي ماجد.. محافظ مطروح يكرم أحفاد المجاهدين المشاركين في الحرب

دعاء العام الجديد للأصدقاء.. اللهم اجعل كله خير واحفظ لي كل غالٍ وارزقني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم .. سعر غير متوقع لـ حذاء نادين نجيم في دبي

مكملش سنة طلاق.. البلوجر محمد فرج يشعل السوشيال ميديا بعرض زواج في لبنان

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

طريقة عمل جاتوه شاتوه شوكولاتة بأسهل الخطوات

فيديو

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

بسعر خيالي ويصمم للمشاهير.. تصميم iPhone 15 Pro Max الذهبي الجديد عيار 24 و21

لونه أبيض.. ولادة أندر سلالة في العالم لـ أنثى تمساح تثير دهشة

عزلة أمريكية وإسرائيلية بسبب الإبادة الجماعية في غزة .. خلاف كبير فضحه التصويت على وقف إطلاق النار «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ