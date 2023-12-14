السبت.. أمسية فنية بـ الأوبرا بمناسبة مرور 150 عاما على ميلاد رخمانينوف

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية فنية، تحت عنوان "وداعا رخمانينوف"، بمناسبة ذكرى مرور 150 عاما على ميلاد الموسيقار الروسي سيرجي رخمانينوف، يحييها أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وبمشاركة عازف البيانو الإيطالي جوزيبي أندالورو، وذلك في الثامنة مساء بعد غد /السبت/ على المسرح الكبير بالأوبرا.



وذكرت دار الأوبرا - في بيان اليوم /الخميس/ - أن الأمسية تتضمن تقديم مجموعة من أعمال الموسيقار الروسي العالمي سيرجي رخمانينوف الهامة منها كونشيرتو البيانو الثالث ورقصات سيمفونية.



وأشارت الأوبرا إلى أن سيرجي رخمانينوف ولد عام 1873 في أسرة من طبقة النبلاء التي كانت ترعى الموسيقى خلال حكم قياصرة روسيا، واشتهر بقدرته الفائقة على العزف على آلة البيانو وكبر حجم يديه وطول أصابعه، فكان يعزف مقطوعات معقدة بسرعة لا يمكن أحد أن يجاريها، وكان في رحلة فنية بأمريكا عند قيام الثورة البلشفية عام 1917 فقرر أن يستقر بها، ولم يعد أبدا إلى روسيا، وتكمن عظمته في أسلوبه الرومانسي المميز وتميزت موسيقاه بالطابع الشرقي، واعتبره النقاد أحد الموسيقيين الذين كان همهم التجديد في القرن التاسع عشر، كتب خمسة أعمال للبيانو والأوركسترا، وأربعة أعمال لكونشيرتو، بالإضافة إلى ثلاث سمفونيات إلى جانب أعمال أوركسترالية أخرى، وتوفي عام 1943 في بيفيرلي هيلز بكاليفورنيا، ودفن في نيويورك.