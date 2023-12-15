الخارجية الأردنية: إسرائيل ترفض حل الدولتين ولم تعد ملتزمة بالأرض مقابل السلام

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اليوم الجمعة أن إسرائيل ترفض حل الدولتين والسلطة الفلسطينية كشريك.

وأضاف وزير خارجية الأردن في تصريحات تلفزيونية قائلا: "بدون السلام فإن الصراع سيتواصل وسيؤثر على مستقبل المنطقة، وإسرائيل لم تعد ملتزمة بـ"الأرض مقابل السلام".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الكوماندوز الإسرائيليين يقاتلون حركة حماس، في عمق مدينة خان يونس، الواقعة جنوب قطاع غزة، بما في ذلك أحد منازل يحيى السنوار قائد حماس، والذي أعلنت إسرائيل عن مكافأة قدرها 400 ألف دولار لمن يدلي عن أي معلومات بشأنه.

وأوضح جيش الاحتلال أن قوات وحدة ماجلان التابعة للواء الكوماندوز، تقاتل حماس في عمق خان يونس، بما في ذلك في أحد منازل زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".