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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تفتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات لغزة

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم للمرة الأولى منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن هذه الخطوة اتخذت خلال زيارة قام بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي ضغط على المسؤولين الإسرائيليين الذين التقى بهم لفتح المعبر، الذي كان حتى الحرب بمثابة الممر التجاري الرئيسي للبضائع التي تنتقل من وإلى غزة.

ووصف مستشار الأمن القومي الأمريكي هذه الخطوة بأنها “خطوة مهمة”.

وأغلقت إسرائيل معابرها التجارية ومعابر المشاة إلى غزة، مما أجبر المساعدات الإنسانية على السفر إلى القطاع عبر معبر رفح الذي لم يكن مصممًا للتعامل مع مرور كميات كبيرة من البضائع. 

وأوضحت أن إسرائيل التزمت بالسماح بدخول 200 شاحنة محملة بالسلع الإنسانية يوميا إلى غزة عندما أبرمت اتفاق الرهائن الشهر الماضي والذي تم بموجبه إطلاق سراح 105 أسرى من غزة وضمت المجموعة في معظمها نساء وأطفال وأجانب.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نظام التفتيش الأمني، الذي كان محدودا في رفح، وبالتالي تم نقله بالفعل إلى كرم أبو سالم، خلق نظاما مرهقا.

واضطرت الشاحنات التي تم تفتيشها في معبر كرم أبو سالم إلى العودة إلى رفح، مما أدى إلى تراكم المركبات التي تحتاج إلى الدخول إلى غزة.

وقال مكتب نتنياهو: "امتثالا لاتفاقه، وافق مجلس الوزراء مؤقتا على نظام تفريغ الشاحنات على جانب غزة من معبر كرم أبو سالم، بدلا من إعادتها إلى رفح".

معبر كرم أبو سالم المساعدات الانسانية قطاع غزة العدوان على غزة جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي

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