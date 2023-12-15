كارثة على إسرائيل.. كتائب القسام تعلن استهداف غرفة قيادة الاحتلال في غزة بالقذائف

قالت كتائب القسام، اليوم الجمعة :" استهدفنا غرفة القيادة الميدانية للعدو في جحر الديك وسط قطاع غزة بصواريخ "رجوم" وقذائف الهاون".

فيما أعلنت سرايا القدس، الجمعة، أنها قصفت أوفاكيم ومفتاحيم صباح اليوم، برشقة صاروخية مركزة.

وفي سياق متصل، أصدر حزب الله اللبناني، بيانا، كشف فيه خسائر لقوات العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وبعد رصد ‏لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏03:15 من بعد ظهر‎ ‏يوم الجمعة بالأسلحة ‏المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة.