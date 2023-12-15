وزير العمل يشيد بمشاركة الجالية المصرية بالرياض في الانتخابات الرئاسية | صور

عقد حسن شحاتة وزير العمل،إجتماعاً مع وفدِ من أبناء الجالية المصرية في الرياض،من مُختلف القطاعات الطبية والهندسية والتعليمية والمهنية والصحفيين، وذلك بمقر السفارة المصرية بالرياض،خلال مُشاركته في أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي عقد بالسعودية.

إستقبل الوزير ، السفير المصري احمد فاروق رئيس البعثة، والقنصل العام طارق المليجى، وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية ومكتب التمثيل العمالي بالمملكة،حيث شارك في اللقاء نحو 120 مصرياً يمثلون أبناء الجالية.

في مستهل اللقاء وجه الوزير الشكر والتقدير إلى أبناء الجالية المصرية بالمملكة على دورهم التاريخي ، والإقبال الكبير على صناديق الإقتراع ، للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية ،مؤكدا انكم ضربوا أروع الأمثلة في المُشاركة ، كحق دستوري،وواجب وطني .

وفي بداية اللقاء رحب السفير المصري بوزير العمل، وأثنى على جهود الوزارة فى خدمة العاملين المصريين بالخارج والتنسيق الدائم بين السفارة ومكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة العمل.

من جانبه رحب الوزير بأعضاء الجالية المصرية بالرياض والتى تعد أكبر تجمع مصرى خارج الوطن ،وثروة حقيقية من الموارد البشرية ، مشيرا الى رغبته فى سماع مشاكل العاملين المصريين بالمملكة ومقترحاتهم للعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المصرية وكذلك الجهات السعودية المعنية بشؤون الوافدين.

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