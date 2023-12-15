فليحيا أبو الفصاد ومش بالورقة والقلم بنادي سينما المرأة.. الإثنين

يعرض نادي سينما المرأة الذي ينظم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر كلاً من فيلم "فليحيا ابو الفصاد" تأليف وإخراج "حازم مصطفي" وفيلم "مش بالورقة والقلم" للمخرج "أحمد محمد عبده" وذلك في تمام السادسة مساء الإثنين المقبل بسينما الابداع،

يذكر أن فيلم فليحيا ابو الفصاد من انتاج المركز القومي للسينما ، وهو فيلم قصير تدور أحداثه حول طفل يعيش مع جدته وفي حالة من الجفاف العاطفي بينهم ، ويحاول الطفل كسر هذة الحالة من خلال حفل عيد ميلاد، وقد شارك الفيلم بعدد من المهرجانات المصرية والدولي، وحصد العديد من الجوائز من ضمنها - جائزة لينين الرملي لأفضل سيناريو - من ملتقي افلام المحاولة بقصر السينما ، جائزة افضل تصميم ديكور - من ملتقي افلام المحاولة بقصر السينما - جائزة تقديرية من ملتقي هيلوبوليس للسينما.

جدير بالذكر أن فيلم مش بالورقة والقلم من إنتاج المركز القومي للسينما ومن إخراج احمد محمد عبده وسيناريو وحوار ناجي عبدالله وبطولة مصطفي سلامة ورنا خطاب وآلاء على وبريهان انور ويحي نديم وفريق العمل مدير تصوير محمد مطر ومونتاج منار حسني ، وشارك بالفيلم عدد من محاربات السرطان بمستشفي بهية، وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما رومانسية عن مقاومة المرأه لمرض السرطان.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنياً.

والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.