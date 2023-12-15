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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات جبارة.. هونر تعلن إطلاق Honor 90 GT في هذا الموعد

هونر تعلن إطلاق Honor
هونر تعلن إطلاق Honor 90 GT في هذا الموعد

أعلنت شركة "Honor" هونر الصينية أنه سيتم الكشف عن هاتف Honor 90 GT في 21 ديسمبر 2023، ضمن حدث كبير في الصين، حيث سيضم الهاتف عددًا من المواصفات المميزة. 

 

وبحسب موقع “جى إسم إم آرينا” التقنى فإن هاتف هونر Honor 90 GT سيضم تصميم مميز، يحتوي على شاشة مثقوبة ويحتوي على كاميرا مزدوجة في الخلف.

وتتميز اللوحة الخلفية لهاتف Honor 90 GT باحتوائها على جلد نباتي، كما أن الهاتف الذكي سيحتوي على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS.

ومن المتوقع أن يعمل هاتف Honor 90 GT بمعالج من نوع  Snapdragon 8 Gen 2 SoC من الجيل الثاني من شركة كوالكوم الأمريكية، مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة. 

 

وسيتوفر هاتف Honor 90 GT  باللونين الأسود والذهبي وسيحتوي على 12 و 16 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي، و 256 و 512 جيجابايت و1 تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

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