لسه بدري.. تعليق مثير من إبراهيم فايق على هدف الأهلي في اتحاد جدة

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على تقدم الأهلي بهدف على اتحاد جدة السعودي، في كأس العالم للأندية.

وكتب إبراهيم فايق، من خلال حسابه الشخصي على تطبيق “إكس”: "لسه بدري.. تركيز هدوء.. الماتش مش سهل".

نجح على معلول، في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة من ركلة جزاء، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وسجل معلول من ركلة جزاء بعد أن احتسبها الـ VAR على حسن كادش مدافع الاتحاد في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.