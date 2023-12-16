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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| الشتاء يبدأ بعد أسبوع.. والجمعة المقبلة أقصر نهار في العام.. والأوراق المطلوبة للترشح لمنصب عميد كلية سياسة واقتصاد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

للمواطنين.. استعدوا الشتاء يبدأ بعد أسبوع.. والجمعة القادم أقصر نهار في العام
تعيش مصر أحوالا جوية غير مستقرة، وينتظر محبو الأجواء الباردة موعد بداية فصل الشتاء 2023 في مصر، بعد أن شهد الطقس في مصر موجة باردة على مدار الأيام القليلة الماضية، ومع انتشار الموجة الباردة؛ بحث المواطنون عن موعد بدء فصل الشتاء رسميًا.

مشاركة مميزة لـ مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بـcop 28 بالإمارات ..صور
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التعاون مع قطاع الصناعة على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية؛ لمواجهة التحديات التنموية في مصر، وذلك في إطار تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مُشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المشروعات البحثية التطبيقية في مجالات التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

الحصاد الأسبوعي لجامعة حلوان.. مشاركة واسعة في الانتخابات الرئاسية 2024
شاركت جامعة حلوان في الانتخابات الرئاسية 2024 حيث أدلى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بصوته فى الساعات الأولى من بداية ماراثون الانتخابات كما أدلى أعضاء مجلس الجامعة وإدارة الجامعة والطلاب.

ظواهر فلكية بديعة تحدث نهاية 2023.. 8 منها بالنصف الثاني لـ«ديسمبر»
نشهد خلال النصف الثاني لـ ديسمبر 2023 في مصر، عددا كبيرا من الأحداث والظواهر الفلكية، التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

آداب القاهرة تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول
كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2023 - 2024، لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

حقوق القاهرة تعلن نتيجة امتحان دبلوم العلوم القضائية | تفاصيل
أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، نتيجة امتحان دبلوم العلوم القضائية.

آداب القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول .. 25 ديسمبر
أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 .

بعد زيارة برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي.. تعاون بين جامعة طيبة والقومي للبحوث
زار وفد من برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية بالاقصر، مركز بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث، بهدف التعرف على سير العمل داخل معامل أقسام المعهد والمعامل المركزية، والوحدات التجريبية، تحت إشراف الدكتور عمر السنوسي، مدرس ببرنامج التصنيع الغذائي، ومهندسة فاطمة عوض، عضو الهيئة المعاونة بنفس البرنامج، وكان في استقبالهم، دكتور حسام الدين حسين، القائم بأعمال عميد المعهد.

الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب عميد كلية سياسة واقتصاد
أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 14 يناير وذلك بناء على قرار وزير التعليم العالى رقم 2863 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية .

 

الأخبار التعليمية الأخبار التعليمية المهمة موجزا لأحدث أخبار التعليم أخبار التعليم المنشورة

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